Le candele contro il gelo nei vigneti dell' Alto Adige

(Di martedì 7 maggio 2019) Un mare diantiha illuminato questa notte le vallate in. Per evitare danni ai, ma anche ai meleti e alle piantagioni di albicocche, i contadini hanno accesso migliaia di piccoli fuochi per non fare scendere la temperatura sotto lo zero.In alcune zoneè stata anche attivata la cosiddetta irrigazione anti-brina che crea uno strato di giaccio sugli alberi per impedire danni alla fioritura, creando spettacolari paesaggi di ghiaccio, di certo non meno suggestivi del mare diDal 1987 non è stato mai così freddo a maggio, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Solda sono stati registrati questa mattina -9 gradi, a Selva di val Gardena -7 e a Dobbiaco -6. Vipiteno e Brunico invece le città più fredde con -3 gradi. La primavera tarda ancora ad arrivare.Leggi anche... ...

