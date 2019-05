ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019)ha abolito per decreto l’ora legale che sarebbe dovuta entrare in vigore dal prossimo novembre, ed ha visto superare il primo scoglio del progetto di riforma previdenziale, considerato il più importante per la politica economica del suo governo perché dovrebbe far risparmiare 260 miliardi dollari. Il testo è stato infatti approvato dalla commissione di Costituzione e Giustizia, che lo ha dichiarato costituzionale e passerà ora ad una commissione speciale ad hoc, dove sarà esaminato e votato punto per punto. Ma il suo, dopo soli quattro mesi in carica, è in caduta libera, come mai era accaduto ai suoi predecessori.Secondo gli ultimi sondaggi di aprile, commissionati dalla Confindustria brasiliana (Cni), il suo governo ha infatti un favore del 35 per cento, un vero e proprio record di impopolarità. Si tratta infatti del valore più basso mai ottenuto da ...

angela_massi : RT @fattoquotidiano: Brasile, scandali riforme e gaffe: così il gradimento del presidente Jair Bolsonaro è in caduta libera - fattoquotidiano : Brasile, scandali riforme e gaffe: così il gradimento del presidente Jair Bolsonaro è in caduta libera - Noovyis : Un nuovo post (Brasile, scandali riforme e gaffe: così il gradimento del presidente Jair Bolsonaro è in caduta libe… -