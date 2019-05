Appalti | Salvini | non credo a complotti | ringrazio i magistrati

Appalti - governatore Fontana : “Chiederò a Salvini di potenziare la vigilanza Anac” : Si occupa di verificare la legalità degli Appalti pubblici all’interno dell’Anac e, dopo il primo successo di Expo 2015, è stato richiesto da decine di enti pubblici tra cui Consip, l’Agenzia delle entrate di Toscana e Lazio e il Comune di Roma. “In pochi giorni siamo in grado di fornire un parere di conformità“, spiega il generale della Guardia di Finanza, Cosimo Di Gesù. C’è lui a capo dell’ufficio per la ...

Codice Appalti - Garavaglia : “Una boiata pazzesca”. Salvini : “Corruzione? Non servono norme rigide per combatterla” : “Finalmente tutti hanno capito la boiata pazzesca che è stato il Codice degli appalti quindi adesso ci si mette mano seriamente”. Così Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista al ministero dell’Economia archivia il Codice messo in piedi per contrastare la corruzione nelle piccole e grandi opere infrastrutturali e che il governo, (assieme al varo del decreto ‘Sblocca Cantieri’) si appresta a riformare. Garavaglia ...