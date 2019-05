Appalti Calabria - indagati del Pd e FI : 14.05 Appalti Calabria, indagati del Pd e FI Venti persone, esponenti politici di rilievo della politica regionale, sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catanzaro per presunte irregolarità in Appalti pubblici in Calabria. Tra loro, il governatore Pd Oliverio,il sindaco FI ...

Appalti Calabria - indagati del Pd e FI : 14.05 Venti persone, esponenti politici di rilievo della politica regionale, sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catanzaro per presunte irregolarità in Appalti pubblici in Calabria. Tra loro, il governatore Pd Oliverio,il sindaco FI di Cosenza Occhiuto e l'ex consigliere regionale e vicepresidente della giunta Adamo (anche lui Pd). L'inchiesta riguarda i lavori per la metropolitana leggera e il nuovo ospedale di Cosenza.

Appalti pubblici in Calabria - venti indagati : anche il governatore Pd Oliverio e il sindaco di Cosenza : C’è una nuova inchiesta sulla gestione degli Appalti pubblici in Calabria. Sotto indagine da parte della procura di Catanzaro ci sono venti persone, tra le quali anche politici di primo piano. Tra gli indagati il presidente della Regione, Mario Oliverio, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, Nicola Adamo, ex consigliere regionale ed ex vice presidente della Giunta, del Pd, e Luca Morrone, figlio del consigliere regionale Ennio ...

[L'inchiesta] "Lande desolate" - i tre Appalti che mettono nei guai il Pd in Calabria : Tre appalti tra Cosenza e provincia: quello per l'impianto sciistico di risalita di Lorica, in Sila, l'avio superficie di Scalea, e la realizzazione di piazza Bilotti proprio nel capoluogo. Ruota ...