Ventre Apple Academy | «De Laurentiis dovrebbe vivere di più Napoli | essere meno

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il suo studio è a pochi metri dalla tribuna del San Paolo. “Durante le partite mi altero, perdo la lucidità. Pensi che alle volte devo smettere di guardare. Mio figlio, invece, riesce a rimanere freddo. Lui ha seguito il corso come osservatore a Coverciano, mi fa bene guardare la partita insieme a lui”. Professore, partiamo dallache Lei dirige. Come vanno le cose? A che punto siamo? So che nei prossimi giorni l’Università Federico II verrà premiata come esempio di best practice per la gestione dei Fondi Europei per il Polo di San Giovanni. Siamo contentissimi degli straordinari risultati che stiamo ottenendo. Siamo oramai in procinto di iniziare il quarto ciclo di corsi e speriamo di rinnovare al più presto il contratto con. I ragazzi che escono dallahanno una percentuale di placement altissima e da questa esperienza si sono sviluppati ...

