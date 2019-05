State of Play | Sony annuncia data e orario dell' evento di maggio

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) Per questo mese, è in programma un nuovoof, ovvero lo show didedicato al mondoStation.Il primo episodio, andato in onda nel mese di marzo. è stato in realtà un po' deludente. Sono mancate le esclusive più attese, come The Last of Us Part 2, Death Stranding o Ghost of Tsushima e anche sul fronte VR c'è stato ben poco.Ora,hato cheoftornerà il prossimo 10alle 00.00 italiane (alla mezzanotte del 9).Leggi altro...

PlayStationIT : L’episodio #2 di #StateOfPlay andrà in onda alla mezzanotte tra il 9 e il 10 maggio! - Eurogamer_it : #StateofPlay: ecco data e orario del nuovo evento. - FPSREPORTER : PS5 non sarà svelata allo State of Play del 10 maggio -