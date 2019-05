Siri | Salvini | ' Contestano un mutuo? Reato di tutti italiani'

Siri : M5s - su mafia ha ragione Salvini.. : Si deve fare a Napoli così come in politica ed è ciò che ci ha spinto a chiedere le dimissioni di Siri, coinvolto in una indagine per corruzione dove ci sono link con la mafia. Quindi prendiamo le ...

Siri : Salvini - è reato fare mutuo? : ANSA, - SALERNO, 6 MAG - "Possono aprire tutte le inchieste che vogliono, io sono assolutamente tranquillo. Se a Siri viene contestato di avere un mutuo, è un reato che stanno compiendo alcuni milioni ...

Che cosa c’è dietro all’eroica ed eolica resistenza di Siri e Salvini alle dimissioni? : C’è qualcuno di voi che abbia trovato una spiegazione ragionevole alla eroica resistenza del sottosegretario Siri alle dimissioni? E qualcuno di voi ha trovato una ragionevole comprensione alla epica resistenza di Salvini alle dimissioni di Siri? Se sì, sareste gentili a raccontarlo. Se no, può dars

Caso Siri - Salvini 'Gli contestano il mutuo E il reato di tutti gli italiani.. Di Maio insiste 'Va rimosso'. : 'Possono aprire tutte le inchieste che vogliono, io sono assolutamente tranquillo. Se a Siri viene contestato di avere un mutuo, è un reato che stanno compiendo alcuni milioni di italiani che pagano ...

Mercoledì il Cdm su Siri - Salvini : 'Sono tranquillissimo'. Di Maio : 'Niente conta' : Non si placa lo scontro nella maggioranza sul caso del sottosegretario leghista. Il vicepremier pentastellato insiste 'Va rimosso, getta ombre sul governo'

Alessandra Ghisleri : "Dal caso Siri variabili importanti nei sondaggi - cosa conviene fare a Matteo Salvini" : "Il caso Siri porta variabili importanti nei sondaggi, a Matteo Salvini conviene soffocare la protesta del M5S". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commenta il caso di corruzione che ha coinvolto il sottosegretariario leghista Armando Siri. "sondaggi alla mano gli

Siri - Salvini : vado in CdM tranquillo : 11.39 "vado in Consiglio dei ministri assolutamente tranquillo": così risponde Salvini ai cronisti che gli chiedono sul caso Siri in vista della riunione di mercoledì. "Sto aggiornando l'agenda su immigrazione e mafia, di questo mi occupo (...), continuo a ritenere che in un Paese civile i processi si fanno in tribunale e se uno è colpevole si viene condannati da un giudice, non da un giornale".

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Caso Siri - M5S : Salvini tiri fuori le palle... Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso : A due giorni dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe votare la richiesta di dimissioni fatta dal premier Conte al sottosegretario Siri, si alza il livello dello scontro. M5S a Salvini: "tiri fuori le palle e lo faccia dimettere". Il viocepremier leghista: "A chi mi attacca dico Tappatevi la bocca, lavorate e smettete di minacciare il prossimo. È l'ultimo avviso". Il Consiglio dei ministri dovrà decidere sul Caso di Armando Siri - il ...

