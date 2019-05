Roma | Riccardo 22enne eroe seriale | dopo il suicida | salva un anziano dal rogo

Lotta - Europei 2019 : Riccardo Abbrescia e Fabio Parisi sconfitti all’esordio nella greco- Roma na - ora sperano nel ripescaggio : Cominciano quest’oggi i combattimenti di cinque categorie della greco-romana ai Campionati Europei 2019 di Lotta a Bucarest, in Romania. Nei primi turni eliminatori di giornata l’Italia ha schierato due atleti in categorie di peso olimpiche: Fabio Parisi nei -87 kg e Riccardo Abbrescia nei -97 kg. Entrambi sono stati sconfitti all’esordio ed ora dovranno sperare in un eventuale ripescaggio per giocarsi il bronzo nella giornata ...

Pentathlon - Campionato Italiano Roma 2019 : cercano la riconferma Irene Prampolini e Riccardo De Luca : Il prossimo fine settimana si assegneranno a Roma i titoli italiani di Pentathlon moderno nelle categorie senior e junior, e per molti dei protagonisti darà il modo migliore per prepararsi alla seconda tappa di Coppa del Mondo, che mette in palio punti pesanti per la qualifica alle Finali, che assegneranno un pass per le Olimpiadi di Tokyo. Tornando all’ambito nazionale, cercherà la conferma nella categoria senior femminile Irene ...