Piazza Affari | i venditori si accaniscono su Unieuro

STMicroelectronics - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta in perdita del 3,32% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Borse - Piazza Affari -1 - 6% su annuncio di nuovi dazi Usa-Cina. Shanghai chiude a -5 - 58% : Giornata che si annuncia tesa per le Borse: a Milano Piazza Affari apre con un calo di 2 punti percentuali, Parigi a -1,8, Madrid a -1,7. Ma a soffrire maggiormanente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai cade del 5,58%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen crolla del 7,2%...

Piazza Affari in positivo - FCA mostra i muscoli : Milano chiude l'ultima seduta della settimana sopra la parità, +0,24% a 21.763,48 punti per il Ftse Mib, spinta dal rally di FCA nel giorno della trimestrale. Più che i conti, il titolo ha ...

Piazza Affari sopra la parità - rally di Fca : 'Credo che nei prossimi due o tre anni, nel mondo, ci saranno interessanti opportunità da cogliere per il gruppo Fca ai fini dello sviluppo del business', ha riferito il manager. Acquisti anche sui ...

Vola a Piazza Affari Brunello Cucinelli : Grande giornata per il re del cachemire , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,44%. Lo scenario su base settimanale di Brunello Cucinelli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : Fiera Milano in rally : Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,17%. Su base settimanale, il ...

Piazza Affari : Fincantieri sale verso 1 - 091 Euro : Ottima performance per il principale complesso cantieristico al mondo , che scambia in rialzo del 2,08%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : seduta euforica per Safilo : Rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,50%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Piazza Affari : movimento negativo per Tenaris : Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che presenta una flessione dell'1,87%. L'andamento di Tenaris nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...

Piazza Affari : allunga il passo Banca MPS : Prepotente rialzo per l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Piazza Affari in rosso. Vendite sui petroliferi - balzano GIMA e Safilo. FTSE MIB -0 - 78% : "Pensiamo che la nostra posizione politica sia appropriata al momento, non vediamo la necessità di modificarla in un senso o nell'altro". Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, ...

