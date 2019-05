Pestato a morte : audio - bastonate in testa : ANSA, - MANDURIA, TARANTO,, 6 MAG - Non solo video, ma anche file audio sono stati trovati nelle chat di WhatsApp della gang criminale che ha torturato per molto tempo Antonio Stano, il 66enne di ...

Pestato a morte - carcere per maggiorenni : ANSA, - TARANTO, 3 MAG - Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ...

Pestato a morte - carcere per maggiorenni : ANSA, - TARANTO, 3 MAG - Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ...

Pestato a morte - carcere per maggiorenni : TARANTO, 3 MAG - Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni ...

Pestato a morte : 19enne confessa : ANSA, - TARANTO, 01 MAG - "Urlava implorando con disperazione: state fermi, state fermi". Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla Polizia nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio ...

Taranto - anziano Pestato a morte a Manduria : 8 fermi - 6 sono minorenni : sono otto le persone fermate in merito al pestaggio e l'omicidio Antonio Cosimo Stano , il 65enne deceduto lo scorso 23 aprile per 'shock cardiogeno' nel reparto di rianimazione dell'Ospedale ...

Uomo bullizzato e Pestato a morte da una baby gang a Manduria : 8 fermi - 6 sono minori : La polizia sta eseguendo i l fermo di otto persone, di cui sei minori , della cosiddetta Comitiva degli Orfanelli , considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65 enne deceduto ...