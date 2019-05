Honor 20 Lite | lo smartphone di fascia media maneggevole e veloce | dal design un po’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019)20è unodiche punta tutto su display, autonomia e prestazioni per far fronte alla concorrenza. Offre una buona esperienza utente a un prezzo competitivo, ma ilè poco originale e un’attenzione maggiore alle performance fotografiche (soprattutto in notturna) avrebbe dato un valore aggiunto al prodotto.In linea generale si tratta di un dispositivo Android che va ad aggiungersi ai tanti già presenti sul mercato, e che sarà in vendita da domani in Italia al prezzo di 299,90 euro, con schermo da 6,2 pollici, buona autonomia, tripla fotocamera posteriore e dotazione hardware performante. Fra i concorrenti più illustri ci sono il RedMi Note 7 di Xiaomi, e i molti prodotti Huawei basati sullo stesso processore dell’20, come ad esempio il P30. La cifra richiesta per l’20è coerente con quanto offerto e ...

