Cornetti di pasta brioche

(Di lunedì 6 maggio 2019)didiIngredienti: 250 gr di farina Manitoba 250 gr di farina 00 50 gr di burro 25 gr di lievito di birra (oppure 9 g di lievito secco) 150 gr di latte 150 gr di zucchero 2 uova intere – ripieno: cioccolato- crema- Procedimento: Sciogliete il Lievito nel latte tiepido (circa 30-35c Mischiate le due farine e lo zuccheroAggiungete il burro tagliato a pezzetti a temperatura ambienteAggiungete le uovaAggiungete gli aromi– Iniziate ad imre Aggiungete il latte e imte per 5 minutiRaschiate ladal bordo dell’imtrice– Aumentate la velocita ed imte per altri 7-8 minuti (13-15 minuti in tutto), fino ad ottenere un impasto liscio ed elasticoDividete l’impasto in due parti uguali– Formate due palline, infarinate o imburrate due contenitori di plastica e riponeteci le palline di ...

