Cassano show a Tiki taka | “Cristiano Ronaldo? Messi è un’altra cosa”

(Di lunedì 6 maggio 2019) Antonioha parlato dell’eterna rivalità trae Cristiano, il blaugrana un’altra cosa secondo FantAntonio Antonioè stato ospite dinella scorsa notte. L’ex attaccante ha parlato del tanto discusso duello trae Cristiano, una rivalità che ha diviso in due gli appassionati di calcio, maha una sua teoria: “Sei stato fortunato a vedere il 10 del Barcellona.sono due cose diverse“, ha dichiarato rivolgendosi a Vieri.dunque vota senza mezzi termini per, poi prosegue: “L’Inter non è il Barcellona: non ha palleggiatori e non può giocare con due giocatori che non difendono. Spalletti ha sempre giocato con una punta, anche a Roma era abituato così. Ma Lautaro e Icardi li farei giocare insieme“. In merito alle foto hot di Icardi ha invece ...

