Usa | bimbo di 9 anni sente un ronzio nell' orecchio | una zecca era attaccata al timpano

Usa - bimbo di 10 mesi morto in naufragio : ANSA, - WASHINGTON, 3 MAG - Un bimbo di 10 mesi è stato trovato morto ed altri tre migranti, un uomo e due ragazzini di 7 anni, sono scomparsi dopo che la loro zattera si è ribaltata nella notte nelle ...

Meningite - Napoli : chiUsa la sorveglianza sanitaria dopo il caso del bimbo di 6 anni : Si è chiusa ieri la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli ministeriali a seguito del caso di Meningite che 10 giorni fa aveva colpito un bambino di 6 anni a Quarto, in provincia di Napoli. Il piccolo, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli, sta bene ed è prossimo alla dimissione. Dal punto di vista epidemiologico, inoltre, si è tecnicamente chiusa la sorveglianza sanitaria che prevede una maggiore attenzione ...

Usa - fermati genitori bimbo trovato morto : ANSA, - WASHINGTON, 25 APR - La polizia ha ritrovato dopo una settimana il corpo di un bambino di cinque anni scomparso in Illinois. Era sepolto in una fossa, coperto con della plastica, in una zona ...

Bimbo morto a Cassino - arrestato anche il padre con l'accUsa di concorso in omicidio : arrestato con l' accusa di concorso in omicidio anche il padre del piccolo Gabriel , il Bimbo di due anni e mezzo che sarebbe stato strangolato dalla madre nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile in ...

Usa - bimbo con la lingua che non smette di crescere : operato per poter mangiare : Si chiama Baker ed è un bambino dell'Oklahoma (Usa) di appena un anno nato con la sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS), ovvero una malattia rarissima che gli faceva crescere la lingua continuamente, a dismisura. operato per l'asportazione di metà della sua lingua, il bambino oltre ad evitare una deformazione della bocca, ora può magiare e respirare. Ora sta bene, ma dovrà affrontare altre cure, il cui importo è di circa due milioni di dollari, ...

Mamma dimentica il figlio di 2 anni nell’auto chiUsa e va a dormire - bimbo trovato morto : La donna è tornata a casa per fare un riposino ma si è dimenticata che il bimbo era ancora in macchina sui sedili posteriori dove è rimasto per tutto il pomeriggio ed infine è morto. La terribile scoperta solo dopo diverse ore quando la donna si è risvegliata.Continua a leggere

Bimbo ucciso a Cardito - arrestata anche la madre. Il padre accUsato pure del tentato omicidio della sorella : E’ stata arrestata la mamma del piccolo di 8 anni ucciso di botte a Cardito (Aversa) dal padre Tony Essobti Badre a fine gennaio scorso. I poliziotti hanno eseguito un’ulteriore ordinanza a carico di Badre, attualmente in carcere, per il tentato omicidio della sorella del piccolo. La 30enne Valentina Casa è accusata di essere rimasta inerte mentre il compagno Tony Essobti Badre picchiava a morte il figlio e feriva la sorellina. Sempre ...

Usa - ritrovato Timmothy Pitzen - bimbo scomparso 7 anni fa in Illinois : 'Sono stato rapito' : Potrebbe essere vicino ad una svolta il giallo della scomparsa di Timmothy Pitzen, il bimbo di 6 anni originario dell'Illinois sparito nel nulla nel maggio del 2011. Un ragazzino di 14 anni, nelle scorse ore, ha dichiarato agli agenti di Campbell County (nel Kentucky) di essere Timmothy Pitzen e di essere stato rapito e tenuto prigioniero da due uomini. 'Sono Timmothy Pitzen' FBI e Polizia sono al lavoro per capire se davvero il ragazzino ...

Lecce - bimbo di due mesi e mezzo muore a caUsa di un rigurgito : famiglia straziata : Un terribile dramma famigliare si è consumato ieri, intorno alle 4:00 del mattino a Monteroni di Lecce, località situata alle porte del capoluogo di provincia salentino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un bimbo di soli due mesi e mezzo è deceduto a causa di un rigurgito. Si è trattato di una tragica fatalità e, al momento del dramma, il piccolo, secondo quanto raccontato anche dai genitori, si trovava nella culla. Il ...

Migranti : sbarcati a LampedUsa 16 tunisini tra cui donne e bimbo : Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - Nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio sono arrivati, a bordo di un barchino, 16 Migranti, tra cui un bambino e tre donne. I Migranti sono arrivato al molo della Madonnina, come conferma il sindaco Salvatore Martello.

Usa - amica le affida il bimbo autistico di 4 anni - lei lo uccide : rischia la pena di morte : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Las Vegas, città dello stato del Nevada, dove una donna di 42 anni, Crystal Stephens, è stata accusata di aver torturato un bimbo di soli 4 anni, il quale era figlio di una sua amica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'omicida avrebbe ricevuto in affidamento il piccolo dall'amica stessa. Non sono ancora ben chiari i motivi che hanno portato ...

Prato - 35enne accUsata di abusi sull'allievo - Dna conferma : il bimbo è del 14enne : Una situazione davvero complessa, con esiti difficili da prevedere. C’è stata sicuramente una relazione tra la 35enne di Prato e quel ragazzino, oggi 14enne, che passava delle ore con lei, per le ripetizioni di inglese: un rapporto intimo, durato quasi due anni, da cui sarebbe nato un bambino. Infatti l’esame del Dna che la donna ha permesso di effettuare venerdì scorso, lasciando confrontare il codice genetico del figlio di cinque mesi con ...

Un bimbo ha la scabbia : e la scuola materna viene chiUsa : Un caso di scabbia alla scuola dell'infanzia «Principessa Mafalda» di Loro Ciuffenna e scattano immediatamente le contromisure per arginare il rischio del contagio. E' di ieri l'ordinanza firmata dal ...