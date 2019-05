Svolta sul caso Regeni | Lo abbiamo sequestrato e picchiato credendolo una spia

Khedira-Juventus - Svolta sul futuro : addio o nuovo ruolo : KHEDIRA JUVENTUS- Una stagione che si avvia verso la parte conclusiva. Un’annata positiva, ma indubbiamente insufficiente per quel che riguarda il percorso in Champions League. La sensazione è che la Juventus cambierà tanto, in ogni settore del campo. Ecco perchè Sami Khedira potrebbe ritrovarsi di fronte ad un bivio e ad una scelta. Out per […] More

Google : arriva una Svolta sulla privacy delle ricerche - la possibilità che tutti aspettavano finalmente sarà realtà : Una nuova svolta in chiave privacy per Google, il più popolare tra i motori di ricerca offrirà agli internauti la possibilità di cancellare automaticamente dopo tre mesi la cronologia delle loro ricerche e delle loro localizzazioni. Google offre già a chi lo utilizza la possibilità di eliminare manualmente i dati quando si naviga su YouTube, Maps e Search. Ora, nel tentativo di offrire più controllo sui dati personali, offrirà anche ...

Lite di Charvensod - l'urto al suolo fatale per il 50enne morto Aosta - Depositata in Procura l'autopsia Svolta sul cadavere di Rachid ... : La morte di Rachid Ousalam , 50enne di origini marocchine che ha perso la vita a Charvensod lo scorso 23 settembre, durante una violenta Lite con il 46enne Remo Quendoz , è stata causata da un arresto ...

Irlanda del Nord. Svolta sulla morte della giornalista 29enne a Derry : due arresti : La polizia, per il momento, non ha fornito altri particolari, anche se fin dal primo mo0nento si è seguita la pista politica riconducendo le manifestazioni violente a una frangia secessionista dell'...

Notre Dame - Svolta sulle cause dell'incendio. "Probabile corto circuito" : A lanciare l'iniziativa sono le comunità del mondo arabo in Italia, Co-mai, e le comunità musulmane , le moschee, i centri culturali uniti nella Confederazione internazionale laica interreligiosa, ...

Mal di testa - adesso cambia tutto. "Malattia invalidante" - Svolta sul posto di lavoro : La cefalea è un male molto diffuso che non risparmia nessuno: da Sigmund Freud a Giulio Andreotti, da Elizabeth Taylor a Elvis Presley ne soffrono personaggi famosi e comuni mortali. In varie forme attanaglia "circa 10 milioni di italiani" che, presto, potrebbero veder riconosciuto il loro disturbo

Inps - il grillino Tridico peggio di Bertinotti : drammatica Svolta comunista sulle pensioni : Solo qualche giorno fa l' Ocse ha certificato che l' Italia si conferma uno dei posti del mondo dove cuneo fiscale e costo del lavoro sono più elevati. Misurando la differenza tra gli oneri sostenuti dal datore di lavoro e quello che arriva effettivamente nelle tasche del dipendente, dopo aver sottr

Morti e feriti sulla Briantea a Calco : vietata la Svolta al ''curvone maledetto'' / VIDEO : Calco, Lecco,, 13 aprile 2019 " Incidenti, anche mortali, traffico, crateri nell'asfalto, allagamenti e pericoli di ogni sorta al " curvone maledetto " di Calco , la cosiddetta curva dello Sport all'...

Debora Serracchiani esulta per la Svolta a sinistra del Pd : certifica il suicidio di Nicola Zingaretti : "L'apertura a sinistra non è stata esagerata, però è un segnale importante". Debora Serracchiani, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, vicepresidente del Partito democratico, entra nel merito della decisione di comprendere nelle candidature per le elezioni europee del 26 maggio gli ex

Asia Argento dopo Live Non è la d’Urso : Svolta sul caso Bennett : Live Non è la d’Urso, Asia Argento: Jimmy Bennett indagato per diffamazione Ieri sera Asia Argento è stata ospite da Barbara d’Urso a Live. In questa circostanza ha replicato a Morgan, smentendo ciò che ha detto sul suo conto la scorsa settimana. Ma non è finita qua perchè, come riportato da La Repubblica, c’è stata una clamorosa svolta sul caso Jimmy Bennett. Quest’ultimo, per i pochi che non lo sapessero, ha dichiarato ...

Svolta sull’utero in affitto “La madre adottiva va sempre riconosciuta” : Utero in affitto, da Strasburgo un’importante apertura. Non è una sentenza vincolante per gli Stati membri, solo un parere su un caso specifico, ma il concetto espresso dai giudici della Corte europea dei Diritti umani è chiaro ed è stato preso all’unanimità dai 17 componenti del Tribunale europeo. Nell’interesse del minore, scrivono i giudici nel ...

La direttiva Ue sul copyright è una Svolta storica per la tutela reale dell'industria culturale : La ragione per cui tutelare i professionisti dell'industria musicale non sia mai stata percepita come una reale urgenza è molto semplice: l'indotto del mondo della musica non è abbastanza considerevole. Basti pensare che il 90% degli autori di canzoni guadagna la metà di un qualsiasi libero professionista, avvocato o commercialista che sia. Solo che essere professionisti della musica è un mestiere a tutti gli effetti, ...

Emanuela Orlandi - il Vaticano apre un’inchiesta interna sulla sua scomparsa : “Svolta storica” : Decisione storica del Vaticano, che ha aperto un'indagine interna per fare luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, di cui si sono perse le tracce nel giugno del 1983 quando aveva 15 anni. Gli accertamenti sarebbero legati alle verifiche su una tomba del cimitero teutonico. Esulta il fratello Pietro: "Speriamo che sia arrivato finalmente il momento per giungere alla verità".Continua a leggere

Ok al Def - scoppia il caso Iva Svolta sulle tasse : cosa cambia : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Def. Confermati i programmi di governo: nessuna nuova tassa e nessuna manovra correttiva. Sono i punti principali del Def approvato oggi in CdM che fissa la crescita per il 2019 allo 0,2%. Il documento conferma i programmi di governo della legge di bilancio e il rispetto degli obiettivi fissati dalla commissione europea. Così una nota del governo Segui su affaritaliani.it