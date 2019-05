Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

retemeteoamatori

(Di domenica 5 maggio 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici.La Previsione per Lunedì 6 Maggio 2019 Aavremo tempo in miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi, maggiori rasserenamenti in serata.I Venti risulteranno moderati settentrionaliI Mari risulteranno mossiLe Temperature risulteranno in calo nei valori minimiRischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà BassoLa Previsione per Martedì 7 Maggio 2019 Aavremo sereno / poco nuvoloso al mattino, ma con graduale tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa.I Venti risulteranno deboli/moderati occidentaliI Mari risulteranno mossiLe Temperature risulteranno in aumento ...

