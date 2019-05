Opera di Luigi Ontani finisce nella bufera | è un inno a Satana

Vittorio Feltri : 'L'Operazione sporca di Luigi Di Maio per far fuori Matteo Salvini' : D'altronde le armi proibite in politica sono le più diffuse. Fossi nelle felpe di Salvini pregherei Siri di farsi da parte fino alla delucidazione della situazione. Così tapperebbe la bocca a ...

Vittorio Feltri : "L'Operazione sporca di Luigi Di Maio per far fuori Matteo Salvini" : La Lega è sotto attacco, e non è una novità. La odiano perché miete consensi e si avvia ad affrontare le elezioni europee con la quasi certezza di riempire le urne e di battere qualsiasi avversario. Ma negli ultimi giorni il partito nato al Nord viene addirittura assaltato dalla giustizia e dai "nem

Virginia Saba e Di Maio : 'Per amore mio - Luigi viene anche all'Opera' : Il ministro dell'Economia è con la moglie Maria Stella. Scatta la presentazione con Virginia. La signora Tria: 'Per una volta siamo riusciti ad andare a teatro, per una volta non c'era il solito ...

Virginia Saba e Di Maio : 'Per amore mio - Luigi viene anche all'Opera' : Il ministro dell'Economia è con la moglie Maria Stella. Scatta la presentazione con Virginia. La signora Tria: 'Per una volta siamo riusciti ad andare a teatro, per una volta non c'era il solito ...

Tav - Dagospia : "Cosa ha garantito Matteo Salvini. L'Opera si farà" - Luigi Di Maio leader finito : Che sarà, di questa Tav? Il contesto è noto: Matteo Salvini minaccia la crisi di governo, Luigi Di Maio si impunta e non vuole cedere, nel nome della decrescita infelice tanto cara ai grillini. Il futuro dell'esecutivo non è mai stato così incerto quanto lo è oggi, in un diluvio di dichiarazioni inf