Napoli | bambina ferita nella sparatoria | il killer insegue la vittima e fa fuoco tra la

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Aurora Vigne In un video è possibile ripercorrere gli attimi di paura dellaavvenuta venerdì 3 maggio in centro aNuovi dettagli sullaavvenuta venerdì pomeriggio in piazza Nazionale, a. In un video diffuso su yuoutube da Juorno.it è infatti possibile ripercorrere la dinamica dell'accaduto, dove è rimastaanche unaCome si vede dal filmato, il sicario inizia ad avvicinarsi al suo obiettivo - il pregiudicato Salvatore Nurcaro - con la pistola in mano, dopo essere sceso da una moto. L'uomo è vestito completamente di nero e ha il volto coperto da un casco integrale. Una volta che i due vengono a contatto, il colpo non esplode. Probabilmente, l'arma si inceppa e a quel punto Nurcaro ne approfitta per iniziare a scappare a gambe levate. Illoe comincia a sparare all'impazzata. Un colpo trafigge Nurcaro nel ...

pinapic : Una bambina lotta tra la vita e la morte per una sparatoria in pieno giorno. Dopo quello che è successo a Napoli un… - matteosalvinimi : Una preghiera per la bambina ferita in una sparatoria a Napoli. Ci stringiamo attorno ai medici e a una famiglia sc… - AndreaMarcucci : Una bambina di 4 anni è rimasta ferita gravemente a Napoli, da mesi è in corso una guerra di camorra, ma il valoros… -