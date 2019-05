Mertens a Sky | “Orgoglioso di essere entrato nella storia del Napoli | le differenze tra

Mertens a Sky : “I tifosi devono capire che siamo calciatori normali e stiamo facendo bene” : Ai microfoni Sky, nel post partita, Dries Mertens . Cosa è mancato per vincere? “Sicuramente sono mancati i primi dieci minuti, abbiamo avuto due occasioni per fare gol, se ne fai uno è diverso, dopo quando prendi un gol abbassi la testa. Nello spogliatoio ci siamo detti ‘andiamo e proviamo’, perché non erano molto più forti di noi, ma invece. Qua a casa nostra prendi un gol così…”. Qual è il vostro rammarico più ...

Mertens a Sky : “Abbiamo meritato di vincere. Voglio continuare a segnare” : Mertens che oggi ha raggiunto Vojak nella classifica di tutti i marcatori del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Roma: ”Oggi abbiamo meritato di vincere. Nel primo tempo non abbiamo fatto più gol, ma nella ripresa abbiamo cominciato subito bene e fatto il nostro gioco”. Passi in avanti per l’Arsenal? “Questi sono passi in avanti per la squadra, non pensiamo solo a Londra. Pensiamo a tutte le gare, ...