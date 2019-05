Maltempo | un morto a Marsala e un disperso in Veneto

Maltempo - turista morto a Marsala. Un disperso nel fiume Mincio - ritornati neve e freddo : Maltempo, un turista tedesco di 65 anni è morto, stamani, nella riserva naturale «Isole dello Stagnone» a Marsala, mentre si accingeva a un'uscita in kitesurf. L'uomo, che...

Maltempo : un morto a Marsala - due dispersi tra Mantova e Varese : Il Maltempo che imperversa su gran parte dell’Italia sta creando disagi e purtroppo, in alcuni casi anche tragedie. Nel Mantovano, cinque persone di nazionalità romena sono finire con la propria auto nel Mincio intorno alle 7 di stamattina. Quattro di loro sono stati salvati, mentre il quinto occupante della vettura risulta disperso. L’automobile è finita nel fiume per via delle condizioni particolarmente avverse. I sommozzatori dei vigili ...

Maltempo : trovato morto l’alpinista disperso sul Monte Rosa : E” stato trovato Massimo Peressini, l’alpinista quarantaquattrenne di Novara che risultava disperso da domenica scorsa sul Monte Rosa. I soccorritori hanno individuato oggi il corpo grazie a una traccia nella neve a 30 metri di profondita’, in un crepaccio a 4.151 metri di quota, vicino al Colle del Lys. Proprio domenica a quelle quote avrebbe dovuto snodarsi il percorso del Trofeo Mezzalama, impegnativa gara di scialpinismo ...

Maltempo - si ribalta barca : morto turista francese in Sardegna. Pioggia e vento in tutta Italia : a Palermo tettoie staccate : Un turista di nazionalità francese è morto al largo di Porto Corallo, in provincia di Cagliari, dopo che la barca a vela su cui si trovava è stata ribaltata dal forte vento di scirocco: salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli: vittima del Maltempo che ha colpito la Sardegna nel giorno di Pasquetta. Come da previsioni, il cielo nero, la Pioggia e appunto il ...

