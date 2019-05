Il figlio del camorrista in marcia per Noemi | «Ai figli come me dico ' dissociatevi' La

Un talento al giorno - Justin Kluivert : figlio d’arte al servizio della Roma : Ala destra di grandissima velocità, Justin Kluivert, figlio di Patrick, compie oggi 20 anni. Cresce nelle giovanili dell’Ajax. Classe ’99, Kluivert è un esterno moderno, capace di svariare e abilissimo nel dribbling. Creatività ma anche abilità sotto porta, Kluivert è stato lanciato da titolare nell’Ajax nel gennaio 2017 e nei primi sei mesi da professionista segna 2 gol. La seconda stagione gioca con più continuità e ...

Varese - il figlio di Maroni (Lega) candidato nella lista civica a sostegno del Pd : Si candida alle amministrative del suo comune, ma vuole “fare il giornalista e non il politico di professione”, come invece ha fatto suo padre. Che, politicamente, la pensa diversamente da lui. Fabrizio Maroni, figlio 19enne dell’ex ministro e governatore della Lombardia Roberto, ha scelto di “mettersi a disposizione della comunità” e tenterà di entrare nel consiglio comunale di Lozza. Non a fianco del Carroccio ma ...

“Il royal baby non è ancora nato” : una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio del principe Harry e Meghan Markle : “No, il royal baby non è ancora nato“. A rivelarlo è una fonte anonima dello staff della royal Family che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, ...

Keira Knightley incinta del secondo figlio : le foto del pancione : Keira Knightley sarà mamma per la seconda volta. L’attrice de I pirati dei Caraibi ha annunciato la gravidanza mostrandosi con il pancione sul red carpet del cocktail party per Chanel J12 andato in scena a Parigi il 2 maggio. Curioso notare come nella stessa serata ma giusto qualche chilometro più in là, la collega Blake Lively svelasse le sue rotondità per il futuro arrivo del terzo bebè. La Knightley si è presentata a Parigi con il ...

Blake Lively incinta del terzo figlio : pancino in mostra insieme a Ryan Reynolds : Blake Lively incinta del terzo figlio. La bella attrice di Gossip Girl e il sexy marito Ryan Reynolds, sono in attesa del loro terzo bambino e lo hanno annunciato con una sfilata sfolgorante,...

Leonardo Bonucci dalla Carrà parla della malattia del figlio - la moglie in lacrime : Ospite nel programma di Raffaella Carrà A raccontare comincia tu, il calciatore Leonardo Bonucci ha ripercorso, insieme alla moglie, il difficile momento della malattia del figlio. Sembrano capirsi solo ora le motivazioni che nell'estate del 2017 portarono il calciatore ad abbandonare la Juventus pe

Prima di entrare in sala operatoria ha fatto il verso del leone! Bonucci ricorda la malattia del figlio : Raffaella Carrà è andata da Leonardo Bonucci per l’intervista che è stata al centro della puntata di ‘A raccontare comincia tu’ in onda giovedì 2 maggio su Rai Tre. Il difensore della Juventus ha raccontato tanto della sua vita, segnata per sempre dal periodo che ha visto il piccolo Matteo affrontate un delicatissimo problema di salute : "Quando ne parlo dico sempre che per noi è stato un dono. È strano da sentire, ma ci ha aperto gli occhi ...

Cristiano Ronaldo esulta al gol del piccolo Mateo : 'Il figlio del pesce sa nuotare' : Un pomeriggio di relax in famiglia con il pallone sempre come protagonista. Nel giardino della sua casa torinese, Cristiano Ronaldo gioca a calcio insieme ai figli ed esulta senza freni al momento ...

Laura Chiatti e quel desiderio del terzo figlio : Laura Chiatti scopre le gambe sui social e i follower le chiedono a quando il terzo figlio. Difficile capire la connessione tra le due cose, ma si sa sul web tutto é possibile anche che Laura Chiatti ...