Fernando Alonso trionfa nella 6 Ore di Spa | il titolo iridato Wec è ad un passo!

Fernando Alonso lascia il mondiale di Endurance : Il team giapponese ha spiegato che il 37enne pilota spagnolo, campione del mondo di Formula 1 con la Renault nel 2005 e nel 2006, si è prefissato nuovi obiettivi sportivi 'all'interno della famiglia ...

Fernando Alonso : “Cosa farò nel 2020? Potrei tornare in F1 - magari la Dakar o la Indy Car : deciderò nei prossimi 2 mesi” : Fernando Alonso ha ufficialmente dato l’addio al Mondiale WEC, il circuito iridato riservato alle gare di durata. L’asturiano concluderà la sua avventura con la Toyota dopo aver disputato la 6 Ore di Spa e la 24 Ore di Le Mans ma non ha escluso un suo possibile ritorno nelle stagioni a venire. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che il 26 maggio andrà a caccia della vittoria nella 500 Miglia di Indianapolis per completare ...

500 Miglia Indianapolis 2019 : data - programma e orario. Ci sarà Fernando Alonso : Domenica 26 maggio si correrà la 500 Miglia di Indianapolis, uno degli appuntamenti più importanti del calendario stagionale del motorsport. La grande Classica andrà in scena sul mitico ovale dell’Indiana dove i piloti sfrecceranno a velocità ben superiori ai 300 km/h in una gara che come sempre sarà ricca di fascino e che si preannuncia estremamente spettacolare, combattuta, imprevedibile. Grande attenzione attorno a Fernando Alonso che ...

WEC - Fernando Alonso cambia ancora e pensa alla Dakar : “è il momento di esplorare nuove sfide” : Il pilota spagnolo ha annunciato il suo addio al Mondiale Endurance, sottolineando la sua volontà di esplorare nuove sfide L’esperienza nel WEC per Fernando Alonso è ormai giunta ai titoli di coda, lo spagnolo parteciperà alla prossima 24 Ore di Le Mans prima di chiudere il proprio capitolo nel Mondiale Endurance. Photo4/LaPresse Lo spagnolo ha deciso di cambiare competizione e, con ogni probabilità, si preparerà per la Dakar 2020 ...

F1 : Fernando Alonso lascia aperta una porta per il futuro - “Non penso di tornare - ma se arriva una grande opportunità” : Fernando Alonso ha deciso che lascerà il Campionato del Mondo Endurance al termine di questa stagione. Una decisione che, secondo la BBC, il pilota ha preso comunque da tempo. Nello scorso mese di marzo Alonso ha testato una Toyota Hilux, auto che ha vinto la Dakar e proprio questo test è stato collegato ad un possibile partecipazione dello spagnolo nel 2020. L’unica cosa certa, però, è che Alonso vuole vincere la 500 miglia di ...

Fernando Alonso : “Il mio 2019 elettrizzante - prima il WEC - poi 500 Miglia e Le Mans. E nel 2020…” : Com’è ben noto il calendario del 2019 di Fermando Alonso è quanto mai fitto. Lo spagnolo ha davanti a sé un programma stimolante ma, contemporaneamente, faticoso, dovendosi dividere tra WEC, 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Le Mans e, non ultima, la preparazione in vista della Dakar 2020 che si disputerà, per la prima volta nella storia, in Arabia Saudita. L’asturiano ha spiegato come si stia alternando tra questi impegni, in ...

Fernando Alonso - WEC 2019 : “Sono pronto per 6 Ore di Spa e titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...

WEC - Fernando Alonso prepara l’addio alla Toyota : al suo posto potrebbe arrivare un ex Formula 1 : Il pilota spagnolo potrebbe lasciare la Toyota per la ‘serie invernale’ del WEC, al via il prossimo settembre con la gara di Silverstone La permanenza di Fernando Alonso nel WEC potrebbe non andare oltre l’estate, il pilota spagnolo infatti avrebbe deciso di lasciare la Toyota prima dell’inizio della ‘serie invernale’, che scatterà a settembre con la gara di Silverstone. Photo4/LaPresse Il team ...

Fernando Alonso potrebbe lasciare la Toyota nel WEC : lo spagnolo valuta un impegno a tempo pieno nel 2020 nella Indycar o in F1 : Fernando Alonso potrebbe interrompere il proprio sodalizio con la Toyota per la super stagione 2019-2020 del WEC: è questa l’indiscrezione che filtra dalla scuderia giapponese relativamente all’impegno del due volte iridato in F1, che con il celebre marchio nipponico si è tolto la soddisfazione di vincere la 24 Ore di Le Mans l’anno scorso e la 1000 Miglia di Sebring in questa stagione. Le informazioni che circolano, infatti, ...

Fernando Alonso torna in pista verso la 500 Miglia di Indianapolis : test aperto il 24 aprile - si prova l’ovale : Fernando Alonso è lanciatissimo verso la 500 Miglia di Indianapolis che andrà in scena domenica 26 maggio, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno andrà a caccia della vittoria sull’ovale dell’Indiana per conquistare la Tripla Corona. L’asturiano, quest’anno capace di imporsi nella 24 Ore di Daytona e nella 1000 Miglia di Sebring, prenderà confidenza con la pista il prossimo 24 aprile quando è in programma un test ...

Dakar - Nani Roma mette in guardia Fernando Alonso : “complicato che vinca al primo tentativo” : Il pilota catalano ha analizzato la possibilità che Alonso partecipi alla Dakar 2020, sottolineando come difficilmente potrebbe vincere al primo tentativo Fernando Alonso potrebbe essersi messo in testa l’idea di correre la Dakar 2020, provando così una nuova esperienza in carriera. Il test svolto in Sudafrica con la Toyota Hilux ha lasciato sensazioni positive allo spagnolo, che potrebbe cimentarsi l’anno prossimo con il raid ...