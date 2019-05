Esplosione in una fabbrica di silicone negli Usa | due morti e due dispersi GALLERY

Usa - Esplosione in una fabbrica di silicone : 4 feriti e 3 dispersi : esplosione in un impianto di silicone in Illinois. Il bilancio preliminare e’ di quattro feriti e tre dispersi. Lo riporta la Cnn citando le autorita’ locali. L’esplosione e’ avvenuta nella fabbrica AB Specialty silicones a Waukegan, a 60 chilometri da Chicago. L'articolo Usa, esplosione in una fabbrica di silicone: 4 feriti e 3 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Sri Lanka - le vittime sono 310 : anche una residente a Catania. 40 arresti. Kamikaze in fila al buffet dell’hotel - poi l’Esplosione : Uno dei Kamikaze dell’hotel Cinnamon “si è messo in coda per la colazione speciale di Pasqua, ha aspettato il suo turno con il piatto in mano fino al momento di essere servito e solo allora ha fatto detonare l’esplosivo“. El Mundo ricostruisce la dinamica di una delle stragi del giorno di Pasqua in Sri Lanka, citando il racconto di uno dei responsabili della struttura. I terroristi, scrive il quotidiano spagnolo, avevano preso camere ...

Sri Lanka - il video di una nuova Esplosione<br> Ferito lievemente un giornalista italiano : Ancora una giornata di altissima tensione a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Mentre si continuano a contare le vittime, oggi sono stati trovati ben 87 detonatori vicino alla principale stazione degli autobus e un'autobomba è esplosa in fase di disinnesco proprio vicino alla Chiesa colpita ieri, quella di Sant'Antonio. Gli artificieri stavano disinnescando l'ordigno che però è esploso. Per fortuna erano state prese tutte le ...

Sri Lanka - tra le vittime una chef della tv : il selfie prima dell’Esplosione : Shantha Mayadunne, molto nota nella comunita singalese in patria e all’estero, si trovava all’hotel Shangri La di Colombo. Lo scatto della figlia su Facebook, poi l’attacco

Sri Lanka - nell’attentato morta anche una famosa chef : il selfie nell’hotel poco prima dell’Esplosione : In una delle esplosioni che hanno squassato Colombo, la capitale dello Sri Lanka, la mattina di Pasqua, ha perso la vita anche una delle più famose chef del Paese asiatico. Shantha Mayadume si trovava nell’hotel Shangri La quando si è verificato l’attacco che ha coinvolto tre chiese e tre alberghi di lusso provocando oltre 200 morti. Pochi istanti prima della deflagrazione sua figlia Nilanga Mayadume aveva postato un selfie di ...

Torino - Esplosione in una palazzina : morta una donna anziana : esplosione in un appartamento di una palazzina a Torino : al suo interno gli operatori del 118 hanno trovato il corpo di una donna anziana , di cui ancora non è nota l'identità. La detonazione è ...