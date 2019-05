Andrea Dovizioso MotoGP | GP Spagna 2019 | “Una gara da bene ma non benissimo | volevo il

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

Andrea Dovizioso pregusta la rimonta - : Partito con il freno a mano tirato al punto da dichiarare di accontentarsi di entrare tra i primi dieci, Andrea Dovizioso non può che essere soddisfatto per il quarto tempo fatto registrare nelle ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà decisiva la scelta delle gomme ma per la vittoria non c’è solo Marquez” : Andrea Dovizioso ha ottenuto un buon quarto posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2019. Il forlivese, tornato in testa alla classifica mondiale dopo il regalo di Marc Marquez nel GP degli USA, è sembrato abbastanza a suo agio nel weekend assieme alla sua Ducati, in un circuito che ha sempre sofferto in carriera e dove non è mai riuscito a fare meglio di quinto. Dopo un primo tentativo più lento, Andrea ha cambiato passo, presentatosi ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto a Jerez - Andrea ci crede : “siamo pronti per giocarcela - ma resta l’incognita Marquez” : GP di Spagna: seconda fila per Andrea Dovizioso, quarto nelle qualifiche a Jerez, le parole del forlivese della Ducati Il team Mission Winnow Ducati è sceso oggi in pista a Jerez (Spagna), teatro del quarto round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per la seconda giornata di prove. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno guadagnato l’accesso diretto alla seconda e decisiva sessione di qualifiche al termine della FP3 al mattino e ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Venerdì positivo - vicini a Marquez. La classifica non è reale” : Andrea Dovizioso si è messo in luce durante le prove libere che hanno aperto il GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha concluso con il secondo tempo nelle FP2 e con la terza piazza nella classifica combinata, la Ducati ha dato dimostrazione di grande efficienza sul circuito di Jerez e fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il leader della classifica generale del Mondiale ha tracciato il suo bilancio ai ...

Jerez - Andrea Dovizioso fissa l'obiettivo - : La storia si ripete per Andrea Dovizioso, che come nel 2018 arriva al primo Gp europeo della stagione, a Jerez, da leader del Mondiale. Il pilota forlivese non si monta la testa parlando alla vigilia ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Contento di essere leader. Il nuovo asfalto sarà il punto focale” : Andrea Dovizioso è pronto per una nuova sfida. Il Mondiale 2019 di MotoGP torna protagonista dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti). A Jerez de la Frontera (Spagna) il forlivese si presenta da leader del campionato, premiato anche dal ritiro inatteso dell’iberico Marc Marquez, caduto nel corso dell’ultima gara americana quando aveva il successo a portata di mano. Un regalo che il “Dovi” ha saputo sfruttare, ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “La nostra competitività è cresciuta. A Jerez possiamo fare meglio che in passato” : Dopo una pausa, il Motomondiale torna protagonista e il palcoscenico sarà quello di Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato iberico potrebbe iniziare un altro campionato, visto il filotto di weekend che attende i team. La situazione nella classe regina è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “200 GP nella classe regina - un traguardo importante - ma il mio obiettivo sono le vittorie…” : Andrea Dovizioso taglia il traguardo dei 200 Gran Premi nella classe regina del Motomondiale. Un traguardo davvero importante per il 33enne romagnolo che, in sella alla sua Ducati, sta comandando la classifica generale del Mondiale MotoGP 2019. La gara di Jerez, per il GP di Spagna, farà raggiungere a “Desmo Dovi” un numero non da tutti. Occasione perfetta per concedere una lunga chiacchierata con la Gazzetta dello Sport. Andiamo a ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Jerez. Una pista tabù per il forlivese : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato dell’Andalusia i tre top team Honda, Ducati e Yamaha dovranno far capire chi sono dopo l’assaggio qatariano, argentino e texano. La situazione è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere una condizione del ...