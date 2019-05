Viterbo | omicidio commerciante | i carabinieri hanno fermato un uomo

L'omicidio di Viterbo deve far riflettere sulla condizione dei malati psichiatrici in carcere : Non c'è pace per il carcere di Viterbo. Già sotto i riflettori per due brutti casi di suicidio e per una serie di denunce di maltrattamenti, nella notte tra sabato e domenica un detenuto ha ucciso il suo compagno di stanza per "futili motivi" (una discussione nata intorno a un accendino, dove fosse, o per l'uso del televisore, chissà).L'aggressore è reo confesso: trentaquattrenne, viene arrestato a febbraio per ...