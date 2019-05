Una mostra tra scienza e arte a Faenza per i 50 anni dello sbarco sulla luna

I cimeli dello sbarco sulla lUna in mostra a Settimo : Rari cimeli delle missioni Apollo, come il filtro che salvò l'equipaggio di Apollo 13 . O come la biografia firmata di suo pugno da Neil Armstrong . E, ancora il piano di volo originale o un pezzo del ...

Recensione Days Gone per Ps4 Pro - Una nuova esclusiva Sony che mostra le sue potenzialità : Arriva in esclusiva Sony per Ps4 il nuovo surival horror dal titolo Days Gone; ennesimo gioco di zombie in stile The Walking Dead. Saremo catapultati in un mondo post apocalittico nel quale, dopo la pandemia, saremo nei panni dell'ex motociclista fuorilegge Deacon St. John: vagabondo, cacciatore di taglie. Ambientato in un martoriato scenario vulcanico nel Pacifico nord-occidentale, Days Gone ci invita a esplorare un mondo sconvolto da mostri ...

In mostra a Vinci Una ciocca di capelli del grande Leonardo

YouTube sul web mostra una nuova grafica per l'interfaccia utente, con un menu sempre visibile che si riduce: eccola in alcuni screenshot.

Da Leonardo allo Spazio - Una mostra a palazzo dell'Aeronautica : In particolare, l'8 maggio, nell'ambito di STEMintheCity, saranno allestite, a cura di Lenovo 6 postazioni per 6 diversi viaggi esperienziali: tempo, Spazio, lavoro, ambiente, coscienza, scienza.

15 anni di Winx - Una mostra e una serie tv per celebrare le fatine : Quindici anni di successi in Italia e nel Mondo come reginette del cartoon e del merchandising: si tratta delle Winx, le fatine create da Iginio Straffi della Rainbow, la casa di produzione con sede ...

Spider-Man : Far From Home – Una foto ufficiale dal set mostra Peter assieme Mysterio : Con ancora Avengers: Endgame nelle sale cinematografiche, la Marvel non perde tempo e pensa già al futuro. Difatti, negli scorsi giorni Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha dichiarato ufficialmente in un’intervista a Shangai: “Spider-Man: Far From Home è l’ultimo film ufficiale della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe”. Quindi non sarà Endgame, ma il nuovo film dedicato a Spider-Man a chiudere questa terza ...

Marino : 'Kean ha dimostrato di essere maturo per stare in Una rosa come quella della Juve' : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla conferma o meno di Allegri sulla panchina: le recenti parole rilasciate dal tecnico toscano alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa' confermano la volontà del tecnico toscano di rimanere a Torino, considerando anche l'anno di contratto che lo lega alla Juventus. Tutto però dipenderà dall'incontro che ci sarà fra Agnelli ed Allegri, previsto dopo il primo maggio, in cui si ...

Al MANN di Napoli - Corto Maltese ed il suo autore - Hugo Pratt - omaggiati in Una mostra : ... tra questi, Milton Caniff e Will Gould,, ma anche con il mondo del cinema; focus, ancora, sulla biografia dell'artista, narrando le sue avventure in giro per il mondo. La mostra è visitabile tutti i ...

Italia Moderna. Una grande mostra in due tappe alla Fondazione Pistoia Musei : ... declinata alla maniera Italiana, ma sono due indicazioni culturali e mostrano già un arco di sviluppo di idee e di costumi che hanno portato l'Italia alla ribalta internazionale, sia come economia ...

Boys don't cry - a Palermo Una mostra realizzata da giovani migranti insieme a Ludovica Anzaldi : Un telo bianco, di sfondo a una parete nuda, e la semplicità delle cose posate a caso, per terra: frutta, verdura, oggetti di plastica. Ma anche ombre, volti, sorrisi. Incontri di diverse umanità. E ...

Layers of Fear 2 ha Una data di uscita ed è pronto a mostrarci l'"orrore del cinema" : Bloober Team ha annunciato che Layers of Fear 2 arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC Steam il 28 maggio, riporta Eurogamer.net.Mentre l'originale Layers of Fear mostrava la disintegrazione mentale di un pittore di successo, il suo sequel prende di mira un diverso tipo di forma d'arte. Questa volta, i giocatori vestono i panni di un attore di Hollywood in declino, convocato a bordo di un glorioso transatlantico Art Deco da un enigmatico ...

Una retrospettiva su Rossana Biagi in mostra a 'La Magione del Tau' : Due sono i periodi presi in considerazione per questa esposizione: - il primo riguarda gli anni '50, quando il suo interesse artistico si rivolge al rapporto arte-scienza che diventerà poi il motivo ...

Napoli : a Castel dell'Ovo Moovartist 2019 Una mostra per la legalità dal 4 al 7 maggio : I l sogno di Moovart è riuscire a portare alla ribalta artisti di ogni parte del mondo, che eccellono in qualsiasi disciplina artistica, scultura, pittura, fotografia, ceramica, digital art. La ...