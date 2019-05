Ronaldo non merita questa Signora

Juventus - Ronaldo non tradisce mai. E punta alla classifica cannonieri : Per Cristiano Ronaldo non esistono partite più o meno importanti. La stagione della Juventus è formalmente finita con la conquista matematica dello scudetto contro la Fiorentina, ma sostanzialmente ...

Juventus-Torino 1-1 - Lukic in gol ma Ronaldo non ci sta : pareggio all'84' : Allo Stadium il Torino non riesce a vince il derby - ormai gli capita dal 2015 - dopo essere stato in vantaggio per 66'. La squadra di Mazzarri passa infatti in vantaggio con un gol di Lukic al 18', e ...

Gli hobby di Cristiano Ronaldo di cui non eravate a conoscenza : Cristiano Ronaldo oltre ad essere uno dei calciatori più forti mai visti in azione, è anche un personaggio che piace moltissimo alla gente sia per ciò che riesce a fare in campo sia per tutto quello che fa fuori dal rettangolo di gioco, con il suo stile di vita e suoi hobby. Soprattutto grazie ai […] L'articolo Gli hobby di Cristiano Ronaldo di cui non eravate a conoscenza proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Messi-Ronaldo - la sfida finita che non avrà un vincitore : Nel celebrare Leo Messi o Cristiano Ronaldo, si chiede chi sia il migliore del mondo. La domanda però annega subito nel mare della premessa. Perché la parola 'migliore' abbraccia un arcobaleno di ...

Meglio Messi o Ronaldo? La Pulce incanta ma non si è mai messo in gioco fuori dal Barça : Riccardo Signori Si riapre il dibattito su chi sia il più grande tra i due mister 600 gol in carriera Cristiano e la sfida Juve, l'argentino ha vinto solo in Spagna. Non come Maradona La fantastica punizione di Lionel Messi contro il Liverpool deve aver mandato in soffitta l'esaltazione provocata dalla mirabolante rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juve. Cosa si può chiedere di Meglio ad una partita di pallone? C'è di più, ...

Juventus - senti Cristiano Ronaldo : “conoscono la mia etica del lavoro - non sento la pressione. Futuro da allenatore? Dico…” : Abituato ad una carriera da vivere ‘sotto pressione’, ma sempre con la stessa etica del lavoro: Cristiano Ronaldo si confessa e apre alla possibile carriera da allenatore “Fare l’allenatore in Futuro? Perchè no?“, Cristiano Ronaldo ha tutta l’intenzione di vincere anche come coach. Da giocatore del resto, ha fatto incetta di trofei, dopo una carriera passata a convivere con la pressione di dover dare ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juve hanno visto che non vendo fumo. Allenatore? Non lo escludo' : La mia etica del lavoro è sempre la stessa: se il manager di un'azienda arriva e inizia a viaggiare in tutto il mondo, gli altri non lo vedranno come un leader. Invece bisogna essere umili, capire ...

