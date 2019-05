Pokèmon Go | Le ricerche sul campo di Maggio 2019

gamerbrain

(Di sabato 4 maggio 2019)è arrivato e con esso le nuovesulper Pokèmon Go. Scopriamo insieme quali sono le richieste che i giocatori dovranno portare a termine per ricevere eventuali ricompense.Lesuldiper Pokèmon Go Combatti in una palestra Combatti 5 volte in palestra Vinci 1 lotta in palestra Vinci 3 sfide in palestra Vinci 5 sfide in palestra Vinci un Raid Vinci un Raid di Livello 2 o superiore Vinci 5 Raid Usa un attacco caricato super efficacie in 7 sfide in una palestra Cattura 10 Pokémon Cattura 5 Pokémon potenziati dal meteo Cattura 1 Pokémon di Tipo Drago Cattura 5 Pokémon di Tipo Lotta Cattura 5 Pokémon di Tipo Acqua Cattura 5 Pokémon di Tipo Normale, Elettro o Veleno: Cattura 7 Pokémon di Tipo Volante, Psico o Buio Cattura 10 Pokémon di Tipo Ghiaccio Cattura 10 ...

