«Mani rosse» | quando l' amore vola libero sopra il cielo

Un posto al sole - puntata di doMani : Michele scopre che Mimmo ha avvicinato Rossella : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', capace di attirare l'attenzione di tanti telespettatori italiani. Nuovi intrighi mettono in pericolo la vita degli abitanti di palazzo Palladini, come dimostra la vicenda riguardante Rossella ingannata da Mimmo. Quest'ultimo si sta prendendo gioco della figlia di Saviani che non è al corrente della situazione e il ragazzo ha intenzione di ...