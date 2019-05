ilmattino

(Di sabato 4 maggio 2019) La sesta puntata di Amici 18 si apre con la sfida al televoto traproposta da. La cantante ha chiesto che fosse il pubblico a scegliere chi tra i due allievi ...

5SOS_hoheirclif : RT @fevdericolucia: Mameli negli inediti non si batte. Alberto ha tutti inediti uguali. #Amici18 - fevdericolucia : Mameli negli inediti non si batte. Alberto ha tutti inediti uguali. #Amici18 - IdaDiGrazia : #Amici18 Mameli batte Loredana Bertè e resta nella scuola. Valentina ballerà in un suo video… -