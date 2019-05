Israele chiude i confini con Gaza

Basket - Fiba Europe Cup 2019 : al via le semifinali. Sassari cerca il colpo in Israele - Varese vuole chiude già la pratica in casa : Domani sera si terrà il primo atto delle semifinali di Fiba Europe Cup. La Dinamo Sassari e la Pallacanestro Varese sono le due squadre che scendono in campo con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale. I sardi saranno ospiti in Israele dello Unet Holon, mentre i lombardi attendono in casa i tedeschi del Wurzburg. Entrambe le formazioni italiane partono con i favori del pronostico e vogliono già ipotecare la qualificazione ...