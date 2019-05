Inter | la società non è ancora decisa sul cambio tecnico | Spalletti resiste

Inter - Spalletti : 'Resterei qui 100 anni ma decide la società' : 'Sono tanti anni che faccio questo lavoro, non è un problema. decide la società, io rimarrei 100 anni all'Inter'. Così Luciano Spalletti al termine della sfida di San Siro tra Inter e Juventus. 'Avete ...

Inter - Spalletti : 'Resterei qui 100 anni ma decide la società' : 'Sono tanti anni che faccio questo lavoro, non è un problema. decide la società, io rimarrei 100 anni all'Inter'. Così Luciano Spalletti al termine della sfida di San Siro tra Inter e Juventus. 'Avete ...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il titolo crolla in Borsa e la società bianconera s'Interroga : La squadra di Allegri ha subito una lezione di gioco dall'Ajax, ma anche di economia domestica: il prossimo fatturato olandese raddoppierà grazie alla grande campagna d'Europa, ma l'ultimo fatturato ...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il titolo crolla in Borsa e la società bianconera s’Interroga : Il ko con l’Ajax porta uno scossone anche a Piazza Affari. Tra diritti tv e premi la società bianconera vede sfumare la possibilità di guadagnare fino a una trentina di milioni in più degli oltre 90 già messi in tasca

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il titolo crolla in Borsa di oltre il 20% e la società s'Interroga : La squadra di Allegri ha subito una lezione di gioco dall'Ajax, ma anche di economia domestica: il prossimo fatturato olandese raddoppierà grazie alla grande campagna d'Europa, ma l'ultimo fatturato ...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il titolo crolla in Borsa : -21 - 8% e la società s'Interroga : La squadra di Allegri ha subito una lezione di gioco dall'Ajax, ma anche di economia domestica: il prossimo fatturato olandese raddoppierà grazie alla grande campagna d'Europa, ma l'ultimo fatturato ...

Como - arriva la svolta societaria : nuova proprietà - c’è anche un ex Inter : Il Como, attualmente in serie D, è stato acquistato dalla Sent Entertainment Ltd, società inglese di media e intrattenimento con sede nel Regno Unito. Gli atti sono stati firmati oggi a Milano dai legali, dopo che gli attuali soci del Como avevano dato il via libera: l’imprenditore italo-americano Massimo Nicastro e il gruppo sardo che fa capo a Roberto Felleca. “Con questa operazione – si legge in un comunicato stampa ...

Eni Nigeria - consulente Procura : “Governo fece da Intermediario tra il gruppo e la società dell’ex ministro del petrolio” : Il governo federale della Nigeria ha svolto un ruolo da “intermediario” ed è servito come una sorta di “tubo per trasmettere il pagamento” da parte di Eni e Shell di 1 miliardo 92 milioni e 40mila dollari a Malabu, società dell’ex ministro del petrolio Dan Etete, per la consegna del blocco petrolifero Opl 245. E’ uno dei passaggi finali della deposizione di Dayo Ayoade, docente di Giurisprudenza a Lagos e consulente ...

Greco : «Agnonesi vincono premi Internazionali - ma la Regione commissiona mini spot ad una società di Roma» : È troppo facile per la politica riempirsi la bocca di frasi di circostanza come ' bisogna aiutare i molisani a rimanere sul territorio ', quando poi le istituzioni sono le prime a non credere nei ...

Inter - lo sfogo di Spalletti non è piaciuto alla società : Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ad Beppe Marotta e il suo staff starebbero riflettendo sulla posizione dell'allenatore in vista della prossima stagione . alla base delle riflessioni, in ...

Inter - la società adesso bacchetta Spalletti per le sue “uscite” fuori luogo su Icardi : Luciano Spalletti sembra aver deluso i vertici dell’Inter con il suo duro monologo contro Mauro Icardi nel post partita contro la Lazio Luciano Spalletti ha sorpreso tutti domenica sera con il suo monologo su Mauro Icardi, probabilmente anche l’Inter. La società nerazzurra infatti, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, sarebbe decisamente contrariata dopo quanto accaduto in diretta tv. Spalletti si è comportato ...

Inter - dalla società un messaggio chiaro su Icardi : è impossibile che Spalletti... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela i retroscena del caso Icardi e spiega come dopo il lavoro diplomatico svolto dalla società, adesso la scelta della convocazione spetti esclusivamente a Spalletti, che per la sfida contro ...

Inter-Lazio : Arriva il nuovo strappo tra Icardi e la società : Venerdì pomeriggio, Luciano Spalletti riunisce la squadra in sala video per preparare la partita con la Lazio. Ci sono tutti, anche Mauro Icardi ovviamente.Così l’allenatore coglie l’occasione e chiede all’ex capitano se abbia qualcosa da dire ai compagni. Maurito replica, parola più parola meno: «Ho già parlato con lei e con la società, non devo fare altro». Fine. Anzi, forse l’inizio di un nuovo strappo tra Icardi e l’Inter.Eccolo, il ...

Inter - la società sembra decisa : a giugno Perisic può essere ceduto : La prossima estate sarà un periodo di grandi cambiamenti per l'Inter. La società nerazzurra si muoverà con forza sul mercato per rivoluzionare la rosa e cercare di fare quel famigerato salto di qualità che sembrava si potesse fare già quest'anno. L'arrivo di Giuseppe Marotta dalla Juventus rappresenta lo step successivo per ridurre il gap proprio dalla società bianconera, che in Italia domina da otto anni. L'amministratore delegato ha dichiarato ...