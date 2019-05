' Finnegans Wake' finalmente torna in libreria

ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2019) Diciassette anni per scriverlo, ottanta per tradurlo e chissà ancora quanti per riuscire a capire in che lingua sia scritto il libro più bello del mondo, l'unico il cui autore e traduttore è sempre ...

