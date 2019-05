FAUSTO BRIZZI | SCANDALO MOLESTIE Colpo di coda delle Iene e difesa di Giorgia Wurth

Giorgia Wurth a Verissimo parla del caso FAUSTO BRIZZI : 'Hanno distrutto una famiglia e le ragazze non sono state tutelate' : Giorgia Wurth , compagna per qualche anno di , parla per la prima volta della vicenda giudiziaria che ha travolto il regista e dalla quale ne è uscito con un'assoluzione. L'attrice che ha interpretato ...

CLAUDIA ZANELLA E LE IENE/ Ex moglie FAUSTO BRIZZI "verità è malattia in Paese bugie" : CLAUDIA ZANELLA, l'ex moglie di Fausto Brizzi vs Le IENE: "verità è malattia nel Paese delle bugie". Denuncerà Tania Sanchez Diaz e Alessandro Rosica?

FAUSTO BRIZZI/ Video Le Iene : Tania Sanchez e il 'contatto' Alessandro Rosica : FAUSTO BRIZZI, Video servizio Le Iene. Parla Alessandro Rosica, l'uomo che ha messo in contatto Tania Sanchez con l'ex moglie del regista, Claudia Zanella

Iene - Claudia Zanella : 'Ho lasciato FAUSTO Brizzi. Ma quante falsità - lui è stato assolto con formula piena' : 'Questa storia è un incubo che non finisce. Difficile mettere una pietra sopra quando non posso fare un passo che tutti si sentono in dovere di dire loro: Potevi perdonarlo . Oppure: Accidenti che ...

Iene - Claudia Zanella : "Ho lasciato FAUSTO Brizzi. Ma quante falsità - lui è stato assolto con formula piena" : "Questa storia è un incubo che non finisce. Difficile mettere una pietra sopra quando non posso fare un passo che tutti si sentono in dovere di dire loro: Potevi perdonarlo. Oppure: Accidenti che mascalzone, tutti uguali gli uomini". Claudia Zanella, ex moglie di Fausto Brizzi, in una intervista al

FAUSTO BRIZZI - una testimone confessa di aver detto il falso : Tania Sanchez Diaz è accusata dalla procura di Roma per false dichiarazioni al difensore in seguito alla denuncia di Alessandra Bassi, una delle tre attrici che ha fatto causa al regista Fausto Brizzi per molestie sessuali.Rintracciata da Le Iene la donna ha confessato di aver detto il falso e cioè che Alessandra Bassi l'aveva contattata dicendole che, se avesse accusato il regista di molestie, avrebbe ottenuto in cambio soldi e visibilità nel ...

FAUSTO BRIZZI - Le Iene riaccendono le luci sul regista : 'Ecco il nostro servizio bomba' : di Ilaria Ravarino Si riaccendono le luci sul regista e sul presunto scandalo che lo ha travolto nel 2018, e che lo scorso gennaio si è chiuso con un'archiviazione, 'il fatto non sussiste', che ha ...

FAUSTO BRIZZI : 'Mi ha chiesto Claudio Bisio di fare questo film perché si era innamorato del libro' : Sei settimane di riprese a Torino per Fausto Brizzi che sta girando la commedia Se mi vuoi bene tratta dall'omonimo bestseller del regista venduto in 30 Paesi. Prodotto da Eliseo Cinema di Luca ...

FAUSTO BRIZZI - LE IENE DAL GIUDICE/ Video : "Pm potrebbe chiedere nuove indagini" : FAUSTO BRIZZI, caso molestie: ombre sulla teste Tania Sanchez Diaz. Le IENE dal GIUDICE che ha deciso archiviazione: "Pm potrebbe chiedere nuove indagini"

Le Iene vogliono affondare FAUSTO BRIZZI : "Dossier-choc sulle molestie - ecco cosa abbiamo in mano" : Nuovi atti che inficerebbero una delle testimonianze raccolte dalla difesa, nel procedimento, ora archiviato, che ha coinvolto il regista Fausto Brizzi per violenza sessuale. Li avrebbe raccolti la trasmissione Le Iene che ha consegnato nelle mani del giudice Alessandro Arturi un dossier con le nuov

"Bisogna riaprire le indagini". Nuove accuse per FAUSTO Brizzi? : Solo qualche settimana fa si era concluso il processo contro il regista Fausto Brizz i. Assolto perché il fatto non sussiste, secondo Le Iene , ci sarebbero prove per riaprire un procedimento. Il ...

L’ex moglie di FAUSTO BRIZZI racconta la sua rinascita dopo la separazione : L’attrice Claudia Zanella L’ex moglie di Fausto Brizzi al settimanale “Vanity Fair” racconta: «So che può esserci un tradimento, lo capisco in un matrimonio durato tanti anni, con figli grandi. In un matrimonio giovane com’era il nostro non dovrebbe accadere, e se poi succede dovrebbe rimanere fra le quattro mura di casa, dove parliamo, ci spieghiamo, affrontiamo la crisi noi due. Quando invece lo sanno tutti e tutti ne parlano, non è possibile: ...

Claudia Zanella - l’ex moglie di FAUSTO BRIZZI : “Non potevo più vivere col fantasma delle sue infedeltà” : “So che può esserci un tradimento, lo capisco in un matrimonio durato tanti anni, con figli grandi. In un matrimonio giovane com’era il nostro non dovrebbe accadere, e se poi succede dovrebbe rimanere fra le quattro mura di casa, dove parliamo, ci spieghiamo, affrontiamo la crisi noi due”. Così però non è stato e Claudia Zanella, ex moglie del regista Fausto Brizzi, ha deciso di raccontare a Vanity Fair la fine del loro ...

FAUSTO BRIZZI - la rinascita dell'ex moglie : «Non potevo più vivere con le sue infedeltà» : «So che può esserci un tradimento, lo capisco in un matrimonio durato tanti anni, con figli grandi. In un matrimonio giovane com?era il nostro non dovrebbe accadere, e se poi...