Facebook non lancerà la sua app per le chat video di gruppo Bonfire

Facebook e Google non hanno bisogno di ascoltare le nostre telefonate : Diffusa come una sorta di certezza dell'era digitale, la convinzione che i nostri smartphone ascoltino ciò di cui parliamo è infondata e quasi certamente falsa. Eppure è una sensazione nota: quando si parla di qualcosa che potremmo voler acquistare e, all'improvviso, una pubblicità correlata ci viene mostrata su Facebook o Instagram, non possiamo far altro che pensare che in qualche modo il microfono del nostro smartphone ha trasmesso ...

Facebook cambia look (e non sarà più blu). Zuckerberg : «La privacy è il futuro» : Le novità del social network dalla conferenza degli sviluppatori di San Jose: più privacy e un nuovo design

Facebook non sarà più blu : Zuckerberg svela nuovo look e funzioni : Il nuovo design è immediatamente disponibile su dispositivi iOS e Android nel mondo. La nuova versione da desktop arriverà nei mesi a venire

Mark Zuckerberg : «Il futuro è privato». Facebook cambia look - e non è più blu - : Su tutte, la prima a balzare letteralmente all'occhio è il nuovo aspetto di Facebook , che perde l'iconica barra blu con cui si è presentato al mondo nel 2004. L'idea, con il nuovo design disponibile ...

Novità importanti in arrivo per Facebook Messenger - dall’app desktop alla crittografia (ma non solo) : Facebook Messenger accoglierà diverse Novità nei prossimi mesi, tra le quali compaiono nuove applicazioni per smartphone e PC: andiamo a scoprire tutto ciò che emerge all'apertura della Facebook Developer Conference F8. L'articolo Novità importanti in arrivo per Facebook Messenger, dall’app desktop alla crittografia (ma non solo) proviene da TuttoAndroid.

Vip che non danno la mancia : elenco stilato dai Rider per protesta su Facebook : Vip che non danno la mancia: elenco stilato dai Rider per protesta su Facebook “Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete“. Con queste parole un collettivo di Riders precari ha diffuso su Facebook quella che definiscono la loro blacklist di vip che non danno la mancia quando ordinano via app. ...

Facebook continua a crescere in borsa - così come le Storie - nonostante l’imminente multa : Il primo trimestre di Facebook si chiude con un utile da record, rovinato soltanto dalla probabile multa in arrivo dalla FTC. Intanto le Storie crescono. L'articolo Facebook continua a crescere in borsa, così come le Storie, nonostante l’imminente multa proviene da TuttoAndroid.

Facebook down? Whatsapp e Instagram non funzionano? Gode Pornhub : Se Facebook, Whatsapp e Instagram non ci sono, l'industria del porno Gode. Già perché quando i social network sono irraggiungibili per problemi tecnici, una buona parte degli...

'Perché Facebook non ha potuto rimuovere il post di Morisi con Salvini e il mitra' : La politica è sempre un linguaggio performativo. Berlusconi è stato più facile da contrastare. Con Salvini è più difficile invece, e quindi bisogna cercare di essere paradossali da una parte e ...

“Perché Facebook non ha potuto rimuovere il post di Morisi con Salvini e il mitra” : "Il post di Luca Morisi? Un esempio tipico di comunicazione postmoderna. In questo lui è molto bravo. Sia chiaro, una comunicazione dedicata al male totale…". Christian Raimo, 44 anni, scrittore, saggista, insegnante, editor, traduttore e dal 2018 assessore alla cultura indipendente nel III Municipio di Roma ("Sono di sinistra ma senza tessere di partito", chiarisce), di comunicazione postmoderna se ne intende parecchio. ...

Notizie false - non ero ubriaco! Ex pm Ingroia risponde su Facebook : "Siamo qui per smentire le false Notizie che sono state date sul mio conto. Uno dei problemi maggiori del nostro paese è quello della disinformazione". A parlare, in un video postato su Facebook, seduto accanto alla moglie, è Antonio Ingroia, l'ex pm di Palermo che venerdì sera non ha potuto prendere l'aereo Air France per un presunto "Stato di ebbrezza"' di cui si era parlato, che però adesso l'ex magistrato smentisce. "Io mi sono sempre ...

Ingroia risponde su Facebook : 'Notizie false - non ero ubriaco' - : "Io come Assange, vittima uso pretestuoso della sicurezza", dice l'ex pm di Palermo in un video postato sui social. Qualche giorno fa non era potuto salire su un aereo della compagnia Air France per ...

Ocasio-Cortez lascia Facebook : "Non lo uso più - i social sono un rischio per la salute" : "I social network sono un rischio per la salute di tutti, causano isolamento, depressione, ansia e dipendenza". Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane parlamentare nella storia del Congresso statunitense, se la prende con le piattaforme digitali.Nota come "political influencer" per i milioni di follower su Facebook (788mila), Twitter (3,94 milioni) e Instagram (3,2 milioni), Ocasio-Cortez ha avuto un grande aiuto da parte dei social ...