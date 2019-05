CdS – Ancelotti vuole Lozano e l’intesa sembra essere totale

forzazzurri

(Di sabato 4 maggio 2019) Carloil messicano Hirving. Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore se ne sarebbe innamorato follemente nel corso dell’ultimo Mondiale in Russia e lo vorrebbe a Napoli. Il quotidiano riporta che nel corso dell’incontro avvenuto a casatra De Laurentiis, Giuntoli, l’allenatore, Insigne, Mino ed Enzo Raiola è stato affrontato anche il discorso relativo al messicano, assistito proprio dal procuratore italo-olandese.L’intesa sarebbe. Le parti si sono confrontate e avrebbero trovato la cd quadra. La trattativa va avanti da quattro mesi, ma in questo summit De Laurentiis è voluto entrare di più nei particolari, parlando con Raiola di contratto quinquennale, di richieste del PSV da 40 milioni di euro e di tutte le possibilità per la buona riuscita dell’operazione. Insomma, l’accordo...

