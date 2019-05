ansa

(Di sabato 4 maggio 2019), 4 MAG - Hanno cercato di aggredire un gruppo di tifosi della Fiorentina che alloggiavano in un B&B in centro a, in occasione della gara del 15 marzo scorso, e li hanno anche ...

AnsaSardegna : Aggressione ai viola, 4 Daspo a Cagliari. Irruzione in un B&B prima della gara con la Fiorentina del 15/3 #ANSA - SardegnaBT : Ansa #news #Sardegna: Aggressione ai viola, 4 Daspo a Cagliari - ecodeicomuni_ec : @VIOLA_MARTELLA @Marty_Loca80 @virginiaraggi si e gli episodi di razzismo, omicidio, aggressione stupro violento e… -