Via a sospensioni e note sul registro nelle scuole elementari I presidi | «Provvedimenti

(Di venerdì 3 maggio 2019) La Camera ha approvato un emendamento relativo alla riforma dell'insegnamento che elimina le sanzioni disciplinari, dalla sospensione all'espulsione, nella scuola primaria. Queste misure disciplinari ...

