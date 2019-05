“Salvini da lupo cattivo si è trasformato in agnellino”

lineapress

(Di venerdì 3 maggio 2019) La decisione sul caso Siri da parte del Premier Conte ha fatto parlare non poco. Anche perché a dispetto di quello che avevano minacciato alcuni uomini della Lega, il Governo procede serenamente. Per questa ragione, il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, sulla sua pagina Facebook, ha descritto la situazione, partendo dai protagonisti di una favola:“Vi avverto non è una favola, qui Esopo o Fedro non c’entrano nulla, però i protagonisti sono uned un agnello, ad essere più precisi unche si trasforma nel più mansueto degli agnellini”. Poi l’attacco diretto al leader della Lega, Matteo Salvini:La storia: Salvini per un mese ha fatto ilferoce per difendere il suo sottosegretario Siri. “Se Conte lo dimette, il governo casca’, ed altre spacconate del genere. Poi è arrivato il giorno in cui il presidente del Consiglio ...

