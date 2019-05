Riot Games | i nuovi assunti non dovranno più rispettare il divieto di portare in

Riot Games : hai subito molestie? Non puoi citare in giudizio il tuo datore di lavoro perché hai firmato un contratto : Riot Games ritorna a dover fronteggiare presunte accuse di sessismo, dopo che cinque donne, tra dipendenti ed ex dipendenti, hanno accusato la società di discriminazioni di genere intentando azioni legali contro la compagnia.Ebbene, come riporta Kotaku, Riot Games si è mossa proprio in questi giorni per impedire che azioni legali siano mosse contro la compagnia. In particolare, la clausola su cui si fa perno è molto semplice: le donne in ...

Il writer di Left 4 Dead e Portal Chet Faliszek fonda un nuovo studio insieme alla designer Kim Voll di Riot Games : L'ex writer di Valve Chet Faliszek ha da poco fondato un nuovo studio insieme a Kimberly Voll, ex designer di Riot Games. Il nuovo studio è Stray Bombay e a quanto sembra si occuperà di titoli focalizzati sulle esperienze condivise.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Faliszek è famoso per aver lavorato sui vari episodi di Half Life 2, Portal, Left 4 Dead e Portal 2. In un comunicato pubblicato recentemente, Faliszek racconta di come un ...