Kirk Hammett dei Metallica | «Basta con i muri di Trump | e basta con alcool e droga | »

Kirk Hammett parla del nuovo album dei Metallica : “Ho una tonnellata di materiale” : Il WorldWired tour avrà uno stop a novembre e sarà il momento di tornare in studio per il nuovo album dei Metallica: lo ha detto Kirk Hammett ai microfoni di Mixdown. Sì, perché i Four Horsemen sono fermi al 2016 con il disco "Hardwired... to Self-Destruct" e la promessa del chitarrista pentatonico è chiara e concisa: «I fan non dovranno aspettare altri otto anni come accadde da "Death Magnetic" (2008) a "Hardwired", siamo già oltremodo provati ...