motorinolimits

(Di venerdì 3 maggio 2019) Forti emozioni all’Autodromo diil 1° maggio condi appassionati che hanno voluto ricordareSenna eRatzenberger nel 25° anniversario dalla loro morte. Numerose le occasioni per rendere omaggio ai due piloti, a partire dalla mostra statica delle F1 allestita nei box: dalla Van Diemen RF83 – telaio 817 del driver austriaco, passando … L'articolo InperMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : In migliaia a Imola per Roland e Ayrton - MotoriNoLimits : In migliaia a Imola per Roland e Ayrton - birriaf1 : RT @sennailfilm: Migliaia a Imola per ricordare Ayrton Senna -