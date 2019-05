Feriti arma da fuoco a Napoli - pure bimba : ANSA, - Napoli, 3 MAG - Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite poco fa a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, a Napoli. Le circostanze del ferimento non sono ancora state ...

Napoli - tre Feriti per colpi di arma da fuoco : anche una bambina : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite poco fa a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, a Napoli. Le circostanze del ferimento non sono ancora state chiarite dalla Polizia. L'articolo Napoli, tre feriti per colpi di arma da fuoco: anche una bambina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti Feriti da colpi d'arma da fuoco in un centro di detenzione in Libia - il video dell'attacco : Agenzia Vista, Libia, 26 aprile 2019 'Migranti feriti da colpi di arma da fuoco nel centro di detenzione di #QasrBinGashir #Tripoli, lo confermano evidenze analizzate dai medici MSF. Sentire la paura ...

Oslo - studente attacca con arma da taglio bidelli e professori : 4 Feriti : Momenti di vero terrore si sono vissuti questa mattina a Oslo, capitale della Norvegia, precisamente alla Brynseng School, un prestigioso istituto scolastico aperto da un paio di anni. Secondo quanto riportano le fonti di informazione locali e nazionali, un giovane ragazzo, le cui generalità non sono state rivelate, ha improvvisamente aggredito con un'arma da taglio bidelli e professori. Quattro delle persone attaccate sarebbero rimaste ferite ...

Due adolescenti armati fanno strage in una scuola del Brasile - almeno 10 morti e 17 Feriti : San Paolo - almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Suzano, vicino a San Paolo, in Brasile. Secondo i media brasiliani, due adolescenti avrebbero aperto il fuoco all'interno ...