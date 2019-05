Coia insultato e minacciato di morte | non vogliamo creare danno economico ad operatori

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – “Eravamo in via Cola di Rienzo per verificare le postazioni di commercio su area pubblica, e purtroppo da subito uno deglilicenziatari ha cominciato a inveire nei miei confronti, a insultarmi e poi in seguito anche a minacciarmi di lesione e, dicendo che mi avrebbe tirato un sampietrino in faccia. Ho chiamato la Polizia per sporgere denuncia e querela, perche’ e’ un fatto grave che non deve accadere. Noi non possiamo cedere di fronte a questi ricatti”. Lo ha detto Andrea(M5S), presidente della commissione capitolina Commercio, subito dopo il sopralluogo in via Cola di Rienzo, dove un ambulante lo ha verbalmente aggredito.“Siamo qui per rappresentare la volonta’ che norme e leggi vengano rispettate e volevamo semplicemente controllare insieme alla Polizia locale quanti dei posteggi presenti su via Cola di Rienzo ...

