Champions League | la Virtus Bologna batte Bamberg 67-50 e va in finale

Basket - Champions League : la Virtus Bologna è in finale : Tutto le news sul Basket LA CRONACA - Ottimo l'approccio del quintetto bolognese allo Sportpaleis di Anversa. Primo quarto dominato letteralmente dalle V Nere che lo chiudono 22-11, grazie anche all'...

Basket – Champions League : Bologna super in semifinale! Bamberg ko 67-50 : Bologna super: staccato il pass per la finalissima della Champions League di Basket Fantastico traguardo per Bologna: la Virtus ha staccato oggi il pass per la finalissima della Champions League di Basket. La squadra italiana, guidata da Djordjevic ha iniziato il match contro il Bamberg portandosi subito in vantaggio. Inutile il tentativo di rimonta della squadra tedesca che si è dovuta arrendere oggi in semifinale per 67-50, permettendo ...

Basket - Champions League 2019 : Virtus Bologna dominante - è finale! Battuto il Brose Bamberg per 67-50 con una gara di enorme sostanza : Dall’Eurochallenge 2008-2009 alla Basketball Champions League 2018-2019 sono passati 10 anni, ma il concetto è lo stesso: la Virtus Bologna torna in finale di una Coppa europea. Lo fa con una prestazione perentoria, che le consente di battere per 67-50 il Brose Bamberg, che godeva dei favori del pronostico alla vigilia dell’incontro. Fondamentali, per gli uomini di Sasha Djordjevic, non solo i 21 punti di Kevin Punter, ma anche tutti ...

Arsenal - Denis Suarez può vincere Europa League e Champions nello stesso anno : Champions o Europa League? Per tanti, tantissimi calciatori solo conquistare uno dei due trofei rappresenta il sogno di una vita. Riuscire a vincerle entrambe ti colloca nella storia, ma fare la ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : le V Nere sono in FINALE! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : V nere in vantaggio a fine secondo quarto (42-28) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

D.Suarez può vincere Champions-E.League : ROMA, 3 MAG - In un colpo solo può centrare il doppio successo Champions-Europa League. Denis Suarez, centrocampista attualmente in forza all'Arsenal, infatti, fino al 31 gennaio scorso era tesserato ...

L’incredibile caso Denis Suarez : può vincere sia la Champions che l’Europa League : Denis Suarez potrebbe vincere sia Champions League che Europa League nella stessa clamorosa annata che si va profilando Denis Suarez potrebbe piazzare una doppietta davvero clamorosa. Il calciatore attualmente in forza all’Arsenal potrebbe vincere nello stesso anno sia Champions League che Europa League. Con due presenze nel Barcellona i questa edizione della Champions infatti, sarebbe insignito del titolo in caso di successo ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : V nere in vantaggio a fine primo quarto (22-11) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : le V Nere inseguono la finalissima : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna a caccia della finale - ma c’è l’ostacolo Bamberg : Dieci anni dopo la Virtus Bologna è di nuovo a caccia di una finale europea. Scattano oggi ad Anversa le Final Four della Champions League e la V nere sfideranno i tedeschi del Bamberg nella prima semifinale. Una sfida tanto attesa dalla squadra di Djordjevic, che ha sacrificato le ultime settimane di campionato proprio per preparare questo grande evento. Infatti la Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus ...

Quote Champions League in vista del ritorno : al Liverpool serve un miracolo : Il 3-0 al Camp Nou blinda la qualificazione del Barcellona alla finale di Champions League: la netta vittoria blaugrana rende improbabile la rimonta del Liverpool ad Anfield, almeno secondo i betting analyst, riporta Agipronews, che danno l’impresa dei Reds a un sostanzioso 8,50. Quota praticamente simbolica, invece, per il passaggio del turno del Barca, a 1,06 su 888sport.it. Distanza più ravvicinata per le altre due semifinaliste, ...

Virtus Bologna-Brose Bamberg : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Semifinale Champions League basket : Si disputa quest’oggi la Semifinale di basketball Champions League 2018-2019 che vede coinvolta la Segafredo Virtus Bologna. Ad affrontare i bianconeri in questa fase delle Final Four sono i tedeschi del Brose Bamberg. Sarà un pomeriggio di speranza, quello che vivrà la parte Virtussina di Bologna, con gli uomini di Sasha Djordjevic che dovranno fare affidamento a tutte le loro risorse per superare la formazione teutonica. Alla guida di ...

Champions League - gran seguito su Rai 1 anche senza le italiane : Ascolti enormi per la semifinale di Champions League ieri sera su Rai 1, anche senza squadre italiane in campo. L’incontro tra Barcellona e Liverpool ha appassionato quasi 5 milioni di telespettatori: 4.875.000, con una media di share del 20,6%. E il Magazine Champions League con alla guida Paola Ferrari che, in coppia con Alberto Rimedio e insieme all’azzurro campione del mondo Paolo Rossi, conduce i telespettatori sportivi il ...