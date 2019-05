C' è una grande opera che non fa più discutere Lega e Movimento 5 stelle

Superga - il Museo della Fiorentina dedica una targa al Grande Torino : Il Museo della Fiorentina omaggerà il Grande Torino con una targa celebrativa. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani a Superga alle ore 11. Lo annuncia il consiglio direttivo del Museo: “Profondamente orgogliosi di poter omaggiare la squadra più Grande nella storia del calcio italiano – si legge in una nota – desideriamo ringraziare i fraterni amici del Museo Grande Torino per la collaborazione prestata ed il ...

In mostra a Vinci una ciocca di capelli del grande Leonardo : L'articolo In mostra a Vinci una ciocca di capelli del grande Leonardo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

MotoGp - novità in arrivo in casa Yamaha : le parole di Meregalli nascondono una grande sorpresa : Interrogato sul prossimo week-end di Jerez, Meregalli ha rivelato in anteprima una novità che comparirà sulla M1 di Rossi e Viñales novità in arrivo per la Yamaha in vista del week-end di Jerez, le M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales disporranno probabilmente già dalle FP1 del cucchiaio in stile Ducati. AFP/LaPresse A rivelarlo è Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “questa pista è un banco di prova per verificare ...

Napoli - Corsi : 'Bennacer? Ha le qualità per una grande squadra' : EMPOLI - La fine del campionato si avvicina e i rumors di mercato cominciano già ad accendersi. Il Napoli , starebbe guardando con interesse in casa Empoli . Sotto osservazione, infatti, ci sono due ...

Manovra - Boccia : 'Sarà una grande sfida - serve un bagno di realismo' : Parla il presidente di . 'La grande sfida è la Manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. È forse arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese'. Lo ha detto Vincenzo Boccia ...

Grande Fratello 2019 - il figlio di Kikò Nalli attacca Ambra Lombardo : “E’ una grande stratega!” : Francesco Nalli e l'attacco al'ex gieffina: "Ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei"

Lele Mora : “Tra me e Fabrizio Corona c’è stata una grande passione e un grande amore” : “Tra me e Fabrizio Corona c’è stata una grande passione e un grande amore, che non deve essere solo sessuale, ma può venire dal cuore, dalle attenzioni”. Con queste parole Lele Mora, ospite a “Live – Non è la D’Urso“, è tornato a parlare del legame vissuto con l’ex re dei paparazzi, ora in carcere. “Ha fatto di tutto per lavorare con me – ha proseguito Mora -. Gli ho insegnato molte ...

F1 : Fernando Alonso lascia aperta una porta per il futuro - “Non penso di tornare - ma se arriva una grande opportunità” : Fernando Alonso ha deciso che lascerà il Campionato del Mondo Endurance al termine di questa stagione. Una decisione che, secondo la BBC, il pilota ha preso comunque da tempo. Nello scorso mese di marzo Alonso ha testato una Toyota Hilux, auto che ha vinto la Dakar e proprio questo test è stato collegato ad un possibile partecipazione dello spagnolo nel 2020. L’unica cosa certa, però, è che Alonso vuole vincere la 500 miglia di ...

Franceschi e una grande occasione in ERC Junior : "Dopo la collaborazione dello scorso anno ho avuto la chance di correre con M-Sport Poland grazie al mio sponsor. Sono in una serie internazionale molto importante e storicamente in ERC Junior al ...

Grande Fratello - Nalli sulla Cipollari : 'La mia ex moglie è una gran donna' : Ieri sera la puntata del grande Fratello è stata piena sorprese; è iniziata con il confronto tra Christian e Daniel dopo alcune frasi ritenute offensive e omofobe da parte di quest'ultimo. Ha visto poi l'eliminazione dalla casa di Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro, e le liti trash tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, Guendalina Tavassi e Christian Imparato; toccante anche il momento di quest'ultimo con suo padre che gli ha ...

Marco Masini : “Dicevano che io e Mia Martini portassimo sfortuna - per me è stata una difficoltà grande da superare” : “Per me è stata una difficoltà abbastanza grande da superare, ma ce l’ho fatta col lavoro e col sacrificio, scrivendo canzoni”. Marco Masini è tornato a parlare delle cattiverie ricevute in passato, quando alcuni avevano fatto circolare la voce che portasse sfortuna, proprio come accadde a Mia Martini. Intervenendo ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2, ha ricostruito così quanto accaduto: “Quello che mi è accaduto non ...

Grande Fratello 2019 - Serena Rutelli risponde alla mamma biologica : 'Ho già una madre e un padre.Non voglio rivederla' : Barbara D'Urso durante la diretta del svela a che Maria, la mamma biologica che l'ha abbandonata da piccola, le ha scritto una lettera . Un momento molto emozionante e intimo vissuto con Grande ...

Grande Fratello 16 - Serena Rutelli legge la lettera della madre biologica : "Non ho voglia di rivederla - una madre e un padre ce l'ho..." (Video) : Serena Rutelli, durante la quarta puntata del Grande Fratello 16, ha ricevuto la lettera scritta dalla sua madre biologica, una signora di nome Maria.Serena, adottata da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli insieme alla sorella naturale Monica, ha scelto di leggere la lettera dopo averci pensato per qualche minuto:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Serena Rutelli legge la lettera della madre biologica: "Non ho voglia di rivederla, una ...