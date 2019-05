Casillas | Conceição | “Sta bene | ma la vita è più importante del calcio”

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le parole di Sergio, allenatore del Porto, che ha fatto visita a Ikerin ospedale dopo l’infarto avuto dall’estremo difensore: “L’evoluzione diè buona, va tutto. Siamo preoccupati, ma fortunatamente Iker stae la squadra è con lui“. Sul possibile ritorno in campo del portiere spagnolo, Conceiçao è stato chiaro: “Il calcio è parte della, ma lastessa è piùdi ogni altra cosa“. Intanto oggiha ricevuto in ospedale la visita della moglie, Sara Carbonero, e dal presidente di Porto, Pinto da Costa. “Sta, è tranquillo. Stiamo seguendo i protocolli medici e non può parlare molto. In linea di principio dovrebbe lasciare l’ospedale lunedì. L’evoluzione continua, secondo i piani“, ha spiegato la moglie dicome riportato dalla stampa ...

Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: L'allenatore del #Porto torna a parlare delle condizioni di #Casillas?? - CalcioWeb : #Casillas, visita della moglie #SaraCarbonero e del tecnico del #Porto #Conceição: 'Sta bene. La vita è più importa… - TizianoG2 : RT @DiMarzio: L'allenatore del #Porto torna a parlare delle condizioni di #Casillas?? -