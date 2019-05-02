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romadailynews : Traffico Roma del 02-05-2019 ore 07:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - francistheleg : @soniabetz1 Sono d'accordo con te anche se penso che Di Maio debba aiutare Virginia .Lei amministra Roma,la capital… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DI RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DI RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DA RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DA RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCOLazioNE SCORREVOLE. SEGNALIAMO INVECE LEGGERI RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE Roma; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TORVAIANCA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCOLazioNE SCORREVOLE. SEGNALIAMO INVECE LEGGERI RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE Roma; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TORVAIANCA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, SOPRATTUTTO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALLA GIORNATA FESTIVA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASSIA E PISANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PRENESTINA FINO ALLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON MOLTE LE SEGNALazioNI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E Roma FIUMICINO; A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA, NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 107. RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA IL KM 9+800 ED IL KM 11+000: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 8 E LE ...