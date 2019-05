Traffico Roma del 02-05-2019 ore 17 | 00

romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 2 MAGGIOORE 16:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAPO , CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LO STESSO MOTIVO SI STA IN CODA ANCHE A CASAL BOCCONE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RACCOLTA AMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS A TOR SAPIENZA CON CODE SIA SULLA COLLATINA SIA SIA IN VIA DI TOR SAPIENZA SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA LE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA ALTRE CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LAL’AQUILA RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 24.00 ...

