Striscione fascista a Milano | daspo per 8 ultrà della Lazio

Striscione fascista - Daspo ultras Lazio : 14.02 Otto ultras della Lazio del gruppo Irriducibili sono stati raggiunti dalla misura del Daspo, disposta dal Questore di Milano per aver dispiegato il 24 aprile scorso uno Striscione con la scritta "Onore a Benito Mussolini", nei pressi di piazzale Loreto. La misura è stata disposta anche per un ultras dell'Inter trovato, quel giorno, in corso Como con un manganello telescopico di 40 centimetri.

"Mussolini per mille anni" - Striscione neofascista di Forza Nuova al Colosseo : E' apparso nella notte in via degli Annibaldi. Già sabato nello stesso punto e poi a Tor Bella monaca e Torre Angela erano comparsi manifesti di Azione Frontale con la scritta: "28-04-1945: piovono fiori su piazzale Loreto"

Striscione fascista a Milano - indagati otto ultrà laziali : «Numero destinato a salire». Identificato il capo : Striscione fascista a Milano, indagati 8 ultrà laziali: «Numero destinato a salire». Identificato il capo. Sono otto gli ultrà laziali identificati per aver preso parte...

Bufera sugli ultrà della Lazio : 9 tifosi denunciati per lo Striscione fascista : ... da quanto si è saputo Gli inquirenti, infatti, stanno valutando anche l'ipotesi di associazione per delinquere per indagare a fondo sulle 'bande' di ultrà e sui legami delle curve con la politica. ...

Festa della Liberazione - a Roma Striscione fascista : «Non abbiamo tradito» : Una vigilia della Liberazione molto accesa, a giudicare dagli episodi verificatisi tra ieri e oggi in giro per l'Italia. Non ultimo quello accaduto stanotte a Roma, sul Grande raccordo anulare tra le ...

Striscione fascista : 29 identificati e 9 denunciati a Milano : Saluti romani e inni fascisti, il bliz potrebbe essere opera di ultrà di estrema destra della Lazio a Milano per la partita contro il Milan Segui su affaritaliani.it